Zrób to sam- jak samodzielnie stworzyć wnętrze shabby chic?

Styl shabby chic już od jakiegoś czasu jest niezwykle popularny w aranżacji i wystroju wnętrz i nic nie wskazuje na to, aby wkrótce odszedł w zapomnienie. Trend ten bazuje meblach noszących widoczne oznaki zużycia, matowych, pastelowych kolorach, jasnych tkaninach w kwieciste wzory, a także kobiecej stylistyce, objawiającej się licznymi słodkimi dodatkami i romantycznymi motywami.

Urządzanie w stylu shabby chic wcale nie wymaga od nas wydawania fortuny na meble i dodatki dekoracyjne. Wystarczy odrobina wyobraźni, zmysł artystyczny, a przede wszystkim dostęp do pchlich targów, sklepów z antykami oraz strychów w domach naszych dziadków.

Często wnętrze shabby chic to wybór, odnoszący się do tego, co powinno się w nim znaleźć, a co należy usunąć. W tym Katalogu Inspiracji poddamy Wam kilka pomysłów na to, jak tanio i prosto wprowadzić czas shabby chic do swoich wnętrz!