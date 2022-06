Przed i po: niesamowita metamorfoza domu z lat ’50-tych

Z pokojów parterowych uczyniono jedno przestronne pomieszczenie, pełniące funkcję zarówno kuchni, salonu, jak i jadalni. Przesuwne okno to element nie tylko łączący wnętrze budynku z tarasem i ogrodem, ale też wpuszczający do środka mnóstwo światła dziennego. Dawny kominek zastąpił szwedzki piec, który zapewnia we wnętrzu przytulną atmosferę.