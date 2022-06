Blaty kuchenne- jak wybrać ten odpowiedni?

Blat, jako element wykończenia kuchni, jest harmonijną częścią jej wystroju, pasować więc powinien zarówno do stylu, w jakim została urządzona, jak i do materiałów jej szafek i pozostałych mebli. Jeżeli chodzi o kolorystykę, pozostaje to całkowicie w gestii właściciela kuchni. Warto jednak zwrócić uwagę na to, aby materiał blatu pasował czy to kolorem, czy teksturą do pozostałych elementów wyposażenia kuchni, także do zlewozmywaków i płyt kuchennych. Jeżeli chodzi o wzór, najbardziej praktyczne okazują się blaty o drobnym wzorze, z którym zlewają się niewielkie zabrudzenia, okruszki i krople płynów.