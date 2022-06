Minimalizm górą

Niejednokrotnie przekonujemy się w życiu, że proste rozwiązania są zazwyczaj najlepsze. Twierdzenie to przenieść można także często na pole architektury- domy zaprojektowane na modłę minimalistyczną mają w sobie to coś. Czy to ponadczasowy charakter, uniwersalność, czy też niewymuszoną elegancję- to tylko niektóre z ich zalet. Oto jeden z takich projektów- prosty, nowoczesny i stylowy. Przekonajcie się sami!