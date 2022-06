Nowe życie starego ogrodu

Eksperci rozpoczęli prace od zrównania z ziemią starego tarasu i usunięcia kamiennego murku, który go oddzielał od ogrodu. Kamień odłożono na bok, z zamiarem jego powtórnego wykorzystania. Właściciele posiadłości naciskali na to, aby zachować wszystkie rosnące już na działce drzewa i krzewy. Charakter ogrodu miał być dopasowany do charakteru willi- czyli emanować elegancją i niewymuszoną klasą.