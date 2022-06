Jednorodzinny dom, który zyskał nowe życie

Domki, jak ten który dziś opiszemy są dość popularne w Niemczech. Szczególnie na terenach graniczących z miastami taka architektura znajduje się bardzo często. Są to niewielkie budynki wybudowane w okresie powojennym. Przynależy do nich ogród, który był używany dawniej do celów rolniczych, był źródłem pożywienia,a nie tak jak dziś – rekreacji.

Architekci z Gerstner Kaluza Architektur GmbH wzięli pod lupę taki właśnie budynek i przekształcili go w bardzo współczesny dom dla rodziny, który pasuje do wymogów organizacyjnych i technicznych współczesnego życia. Koniecznie zobaczcie tą przemianę.