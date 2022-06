Willa pełna luksusów, która inspiruje!

No i wreszcie przyszedł czas na główną sypialnię. Spokojna stonowana kolorystyka sprzyja wypoczynkowi. Jest tutaj bardzo zacisznie i stylowo. Dodatki glamour idealnie pasują do podkreślenia pałacowego nastroju wnętrza. Wspaniałe lampy, pikowany zagłówek, miękkie łoże, duża ilość tkanin i tekstur – to wszystko sprawia, że to miejsce jest magiczne.