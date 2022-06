Oryginalny dom z cegłą w roli głównej!

Tak wygląda ten oryginalny dom z tyłu. Nie ma wątpliwości co do tego, że duży basen stanowi jego ogromny atut! Zamiast planować dalekie wycieczki poza miasto, czy też na miejski basen, właściciele mogą zrelaksować się korzystając z własnego zbiornika, kiedy tylko im się to podoba. Kiedy na zewnątrz temperatura sięga zenitu ten element zdecydowanie pozwala szybko się schłodzić, a co więcej zadbać o swoją sylwetkę.