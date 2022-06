Małe mieszkanie o olbrzymim potencjale

Zaraz przy samym oknie ulokowano kącik wypoczynkowy z jasną, kremową kanapą w roli głównej oraz biało-brązowymi meblami. Całość bardzo umiejętnie i połączono ze sobą tworząc przytulny i ciepły klimat we wnętrzu. Ta przyjazna atmosfera to głównie zasługa naturalnego drewna – dzięki jego obecności przestrzeń wydaje nam się bardziej domowa, wdzięczna i urokliwa. Wnętrza pozbawione tego typu dodatków to wnętrza surowe, minimalistyczne, o chłodnym charakterze. Lekkości i subtelności dodają także delikatne firany, których cienki materiał otula zwiewnie okno kreując romantyczny klimat w pomieszczeniu.