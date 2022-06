Surowe mieszkanie zaaranżowane w wielkim stylu

Cechy, które są nieodłącznie związane z tym miejscem to niewątpliwie ciepło oraz poczucie swojskości, które jest widoczne na pierwszy rzut oka. Wszystkie barwy, które możemy tutaj spotkać, to zestawieni ciepłych kolorów, przełamanych intensywnymi elementami. Szlachetne materiały, takie jak drewno orzechowe tworzą niesamowity styl pomieszczenia. Pięknym akcentem salony jest stół, którego czterodzielna faktura nawiązuje do ziarna. Kolejnym wyróżniającym się elementem jest zdobniczy żyrandol. Zasłony w pastelowych kolorach pozwalają na wprowadzenie nuty intymności. jadalnia jest doskonale oddzielona od otwartej kuchni, dzięki nisko profilowemu blatowi.