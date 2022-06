Top 5 tygodnia- ciekawe alternatywy dla tradycyjnych domów

Czarne domy nie należą do najpopularniejszych w Polsce, ale ten projekt udowadnia, że przy budowie domu warto rozważyć ten kolor na elewację. Jego niezwykła bryła i fakt, że stoi na wysokich fundamentach, nadają mu niezwykle intrygującego charakteru. Jeżeli z zewnątrz nie przypadł Wam do gustu, w środku z pewnością zmienicie zdanie! Obejrzyjcie go dokładnie w artykule Czarna owca wśród domów jednorodzinnych!