12 pomysłów na bajeczne ściany w kuchni!

Jeżeli jesteście zwolennikami prostoty i chcecie, by Wasze kuchnia przez wiele lat roztaczała wokół siebie aurę świeżości, koniecznie postawcie na biały odcień. Możecie go użyć nie tylko do aranżacji ścian tego pomieszczenia. Ta barwa doskonale sprawdzi się również w formie beli, dodatków, czy też chociażby podłogi. Biały total look to prawdziwy strzał w dziesiątkę!