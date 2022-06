Jak urządzać w stylu retro?

Styl retro odnosi się bezpośrednio do przeszłości, to współczesne przedmioty użytkowe stylizowane na stare bądź odnowione w duchu nowoczesnych trendów, rozwiązań. Samo słowo retro pochodzi z łacińskiego przedrostka i oznacza wstecz lub przeszłość . Może być to również synonim do słowa staromodny , jednak często w znaczeniu ponadczasowy , klasyczny .

Natomiast co oznacza styl retro w aranżacji wnętrz? Bynajmniej nie są to niemodne, masywne meblościanki czy ciężkie welurowe kanapy, z którymi kojarzy nam się to określenie. Jest to modne, spójne połączenie starych, zapomnianych przedmiotów z nowymi, nowoczesnymi. Styl ten ma niesamowity charakter, a każde wnętrze urządzone zgodnie z jego założeniami to niesamowicie klimatyczna przestrzeń z historią. Mieszkania w stylu retro prezentują się elegancko i stylowo. Dzięki oryginalnym dodatkom odbiegają od typowych aranżacji wnętrz.

Urządzić wnętrze w stylu retro jest bardzo prosto, ponieważ mamy mnóstwo możliwości połączenia starych dodatków z nowoczesnymi, współczesnymi ozdobami, meblami. Wszystko zależy od naszej wyobraźni i kreatywności. Poniżej przedstawimy Wam kilka podstawowych elementów aranżacji wnętrz w stylu retro. Pokażemy z czym je zestawić, jakich kolorów użyć oraz materiałów. Mamy nadzieję, że nasz artykuł stanie się pomocny oraz inspirujący dla Was!