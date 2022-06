80m² podzielone w inteligentny sposób

Dom, który dziś chcielibyśmy Wam zaprezentować to typowa minimalistyczna przestrzeń, w której główną rolę odegrały soczyście kolorowe elementy wyposażenia. Całość posiada 80 m2 powierzchni użytkowej, co gwarantuje rodzinie godziwe warunki do życia. Mimo minimalistycznego wystroju i ograniczonego budżetu udało się stworzyć nowoczesny i bardzo stylowy wygląd mieszkania, a wszystko dzięki śnieżnobiałym ścianom, które dodały głębi oraz przejrzystości, a także dodatkom kontrastującym z bielą. Zobaczcie jak w całości prezentuje się mieszkanie!