8 sposobów na sprytne przechowywanie w małych domach

Często zapominamy, że przestrzeń do przechowywania nie kończy się tam, dokąd sięgają nasze ręce. W ten sposób pozbawiamy się możliwości gromadzenia rzeczy tuż przy suficie. Mogą to być wysokie regały na książki, a mogą sekretne schowki, które będą przechowywać to, czego akurat nie potrzebujemy, np. ubrania zimowe w lecie lub dekoracje świąteczne. Regały na książki mogą również dodawać blasku wnętrzu, niezależnie od tego, czy jest to salon, czy nasza sypialnia. Pokaźny zbiór książek wymaga odpowiedniej oprawy, a dla tych, którzy mają kilka ulubionych i to je chcą postawić na półce, znajdą się też skromniejsze regały pod względem wielkości, ale w interesującej formie. Regały i półki na książki mogą wyglądać równie designersko, co pozostałe meble i dekoracje.