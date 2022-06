8 błędów do uniknięcia w aranżacji łazienki

Urządzanie łazienki wcale nie jest takie proste, ponieważ oprócz funkcji użytkowej, powinna również estetycznie się prezentować i napawać nas energią każdego ranka, kiedy to właśnie od wizyty w łazience rozpoczynamy kolejny dzień. Zaś wieczorem powinnyśmy być w stanie się w niej zrelaksować. Inspiracje do aranżacji łazienki możemy czerpać zewsząd. Czy będzie to nawiązanie do morza i kolor niebieski, czy powrót do klasycznej łazienki z wanną na lwich łapach, czy może nowoczesne, minimalistyczne podejście bazujące na maksymalnie dwóch kolorach. Nasza łazienka powinna przede wszystkim odpowiadać nam – wybierając wannę, czy prysznic, nie powinniśmy się sugerować tym, co akurat jest bardziej w modzie, a raczej tym, co naprawdę wolimy. Takie rozwiązanie zostanie z nami na lata, a jego rekonstrukcja nie jest tak prosta, jak w przypadku przemalowania ścian w salonie.

Oto kilka podstawowych błędów, jakie popełniamy urządzając łazienkę oraz rozwiązania – jak ich uniknąć.