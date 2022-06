9 niezawodnych porad na pięknie udekorowaną sypialnię!

Własnoręczne tworzenie dekoracji, znane jako metoda zrób to sam , czyli z angielskiego DIY – Do It Yourself jest niezwykle popularna, szczególnie w dobie wszechobecnego Internetu w którym możemy znaleźć całe rzesze pomysłów, inspiracji oraz instrukcji na to, jak wykonać własne ozdoby. Dlaczego warto się tym zainteresować? Przede wszystkim sami mamy wpływ na to, jak w efekcie będzie wyglądać dekoracja – nie musimy się godzić na za długi łańcuch z kolorowymi ozdobami, czy zbyt pstrokate pokrowce na poduszki. Teraz sami stajemy w roli twórców i kreatorów, którzy przy użyciu prostych narzędzi mogą stworzyć zupełnie nową jakość. Więcej na temat dekoracji do zrobienia samemu możecie znaleźć w tym artykule: DIY – jak łatwo i szybko odmienić wygląd domu?