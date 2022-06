Złe decyzje w małych łazienkach

Patience Designs Studio Ltd

Jeśli mamy niewystarczająco miejsca w szafkach, ale za to dużo wolnych luk pomiędzy nimi i możliwość ustawienia na podłodze kosmetyków, produktów do czyszczenia itp., prędzej czy później zaczniemy to robić. Dlatego też lepiej unikajcie dużych przerw między meblami – przestrzeń będzie niewykorzystana w odpowiedni sposób.