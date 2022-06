Świetlik – czy to dobra opcja do mojego domu?

Świetlik dachowy to dodatkowe doświetlenie wnętrza, które potrafi rozjaśnić najciemniejsze zakamarki, gdy sztuczne światło nie daje sobie rady. Sprawdzają się przede wszystkim w wysokich domach i pomieszczeniach np. otwartych dwukondygnacyjnych salonach. Światło przechodzące przez świetlik jest bardziej wyraziste w porównaniu z oknami połaciowymi, a to zasługa płaszczyzny – świetliki nie nadają się do skosów. W miejscach w których nie da się zamontować okien, a sztuczne światło nie daje sobie rady, świetlik jest idealnym rozwiązaniem. Świetliki mogą być z powodzeniem stosowane również na poddaszach.

Jak działa świetlik i kiedy się najlepiej sprawdza? Dla wszystkich tych, którzy zastanawiają się nad takim sposobem na doświetlenie wnętrza, przygotowaliśmy krótki poradnik, który być może pomoże rozwiać wszelkie wątpliwości.