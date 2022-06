15 pomysłów na pokrycie ściany drewnem (które wyglądają bajecznie)

Drewno jest materiałem, który wykorzystuje się w budownictwie od dawna. Nadal jest niezwykle modny, i stosowany we wszystkich typach budynków, zarówno do konstrukcji, elewacji ścian zewnętrznych lub okładzin.

Drewno jest przede wszystkim cudownym materiałem do dekoracji wnętrz. Jest całkiem naturalne, wygodne i ciepłe, nadaje się świetnie do pokrywania ścian domu. Instalacja jest stosunkowo prosta, więc jeśli macie smykałkę do prac budowlanych, możecie to zrobić samemu. Zawsze możecie tez skorzystać z oferty profesjonalisty.

W dzisiejszym katalogu inspiracji mamy 15 wzorów ścian, wyłożonych drewnem. Zainspirujcie się!