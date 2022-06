Pokój młodzieżowy- inspiracje i aranżacje

Czy to w doborze koloru ścian, czy też w ustawieniu mebli- urządzanie pokoju młodzieżowego powinno odbyć się przy silnym udziale samego nastolatka, jako że właśnie on będzie w nim zamieszkiwać. Najlepiej zaaranżowane pokoje młodzieżowe to takie, które oddają indywidualne preferencje dziecka, dopasowują się do jego gustu i charakteru, ale także wyrażają jego pasje i zainteresowania. Przystosowanie pokoju do hobby naszej pociechy- czy to gra na instrumencie, czy też zainteresowanie szachami- pozwoli to na jej artystyczny, intelektualny czy sportowy rozwój, owocując na przyszłość. Także jeżeli chodzi o kolor farby, tapety czy dywanu, choć jest duża szansa na to, że odbiegać on będzie znacznie od upodobań rodziców, powinien być wybrany przez nastolatka.