homify 360°: renowacja zimowego domu

Dzięki serii homify 360, mieliśmy okazję zaglądnąć do jak najdalszych i egzotycznych zakątków świata. Zwiedziliśmy dom na plaży w Rio i mieliśmy okazję odkryć japońską tradycję w nowoczesnej formie. Dziś natomiast, wracamy na podwórko Europy, a konkretnie do Midi-Pirenejów we Francji. Region ten, charakteryzują górzyste tereny i przepiękne, zielone krajobrazy, które wyłaniają się między tradycyjnymi wioskami a stuletnimi, kamiennymi stodołami.

W takim oto anturażu powstał nasz dzisiejszy projekt. Będziemy mieli okazję przyjrzeć się bliżej wyjątkowej przebudowie starego, tradycyjnego, kamiennego domu gospodarskiego z rejonu midi-pirenejskiego. Architektom udało się przeobrazić typową wiejską zabudowę w nowoczesną i luksusową rezydencję.

Zapraszamy!