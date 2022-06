Czego NIE robić dekorując małą łazienkę

Małe pokoje stawiają często, przed nami, wiele różnych wyzwań i dylematów projektowych. Jeśli mieszkacie w niewielkim domu, wiecie co mamy na myśli… ciasne pomieszczenia, uczucie klaustrofobii. To wszystko dotyczy w szczególności łazienki bo jest to zazwyczaj najmniejsza część domu. Pod koniec męczącego dnia, chcecie w niej spokojnie wypocząć, a przede wszystkim w wygodnych warunkach oddać się wieczornej toalecie. To zmusza do kreatywności…

Odpowiednie decyzje projektowe pozwolą osiągnąć wasze cele i są w stanie stworzyć więcej przestrzeni, jakby za sprawą magicznej różdżki. Aby odnieść sukces, podczas projektowania łazienki, bardzo ważny jest dobry układ funkcjonalny, ale również świadomość, jakich szczegółów stylistycznych należy unikać. Dziś zaprezentujemy całą ich kolekcję.

Czytajcie dalej, aby dowiedzieć się, jak stworzyć małą łazienkę, praktyczną i funkcjonalną, a przede wszystkim, aby dowiedzieć się, czego NIE robić projektując takie pomieszczenie!