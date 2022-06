10 fantastycznych domów mniejszych niż 90 metrów kwadratowych

Niezwykłą kreatywnością popisali się autorzy tego projektu. Mały dom został przystosowany nie tylko do dryfowania na wodzie, ale i zamknięto go w przypominającej jajo skorupie z drewna. Wygląda jak z innej galaktyki, ale niech Was nie zwiedzie nietypowy design- w środku znajdują się wszystkie wygody nowoczesnego domu.