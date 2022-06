Przed i po: drewniany dom w Niemczech

Projekt renowacji tej willi to kompromis pomiędzy zamysłem architektów a technicznymi możliwościami budowniczych. Maksymalny nacisk postawiono na silne powiązanie z naturą i strukturę przyjazną dla rodzin wielodzietnych.

Po pierwsze, w budynku wydzielono trzy osobne domy, tak, aby zapewnić miejsce do mieszkania dla trzech rodzin. Osobne segmenty zaprojektowano oddzielnie, przystosowując je do potrzeb i wymagań rezydentów. To, co je łączy, to naturalne materiały użyte w projekcie fasady- horyzontalnie ułożone drewniane panele, pod którymi znajduje się 16-centymetrowa warstwa organicznej celulozy, zapewniająca najwyższy standard izolacji. Podstawowa forma i kształt budynku zostały zachowane. Jedynie układ okien i drzwi tej willi został zreorganizowany i dostosowany do nowoczesnych standardów architektonicznych.