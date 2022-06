Jak urządzić małą kuchnię?

Wydzielenie stref roboczych w małych kuchniach ułatwi nam organizację pracy i przyczyni się do tego, że pomieszczenie to będzie utrzymane w większym porządku i czystości. Nic tak optycznie nie zmniejsza przestrzeni, jak bałagan i chaos.

Małą kuchnię warto wyposażyć w niskie meble- to znaczy szafki i urządzenia AGD powinny znajdować się na niższym poziomie. Unika się raczej szafek do sufitu, gdyż przeładowują one przestrzeń. Wiszące półki i szafki powinny w niewielkiej kuchni być przeszklone lub też pozbawione frontów.

Co do blatów kuchennych, to zaleca się postawienie na te o większej szerokości, dochodzącej do 80 centymetrów. Tym sposobem zyskamy dodatkową przestrzeń do przechowywania na blatach przy ścianie.