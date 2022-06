Ciekawe sposoby na przechowywanie butów

Przestrzeń pod schodami kojarzy nam się z niefunkcjonalnym i niepraktycznym miejscem, które ciężko zagospodarować. Na szczęście jest sposób na to, aby odczarować ten kąt i sprawić, że będzie służył nam do przechowywania wielu rzeczy, m.in. obuwia. Kluczem do sukcesu są meble na wymiar – to właśnie dzięki nim możemy funkcjonalnie urządzić to miejsce i zapewnić sobie dodatkową przestrzeń do składowania obuwia naszych gości czy rodziny.