11 wyjątkowych pomysłów na zewnętrzną elewację!

Wiecznie żywy i klasyczny tynk zewnętrzny w odcieniach żółtych, pomarańczowych i tym podobnych to nie do końca przeżytek. Współcześnie projektanci często sięgają do tynków zewnętrznych w tych właśnie odcieniach. Wynika to przede wszystkim z faktu, iż wiele budynków nie jest odseparowanymi jednostkami lecz współgrają w zabudowie miasta czy wsi. Jeżeli chcemy podtrzymać koloryt oraz walory architektoniczne danego miejsca musimy sięgnąć do klasyki i zastosować tynki zewnętrzne w takiej, a nie innej barwie.