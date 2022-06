Nowoczesność i prostota w pięknym domu!

Projektanci za jeden z celów postawili sobie odpowiednie doświetlenie wszystkich wnętrz. Nic dziwnego, posiadając zapierające dech w piersiach widoki za oknem, chyba każdy z nas chciałby mieć do nich dostęp cały czas. Horyzontalnie umieszczone okno nad blatem roboczym zapewnia dostęp do naturalnego światła, dzięki czemu gotowanie będzie o wiele przyjemniejsze. Tym jednak, co szczególnie ujęło nas w tej przestrzeni, są drzwi balkonowe prowadzące na podwórze – nie dość, że zapewni ono dostęp do niezwykłego krajobrazu, jednocześnie będzie świetnym wyjściem, by poinformować domowników spędzających czas w ogrodzie o tym, że posiłek jest już gotowy.