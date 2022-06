Dom o fascynującym wnętrzu!

Szukacie oryginalnych inspiracji do swojej kuchni? Ten pomysł na pewno nakłoni Was do zmiany myślenia na temat standardowych wysp kuchennych! Nasi specjaliści zdecydowali się na nietypową formę, która oszałamia nowoczesnym podejściem do formy. Zamiast popularnej wyspy kuchennej w kształcie sześcianu, projektanci zdecydowali się na formę odwróconego trapezu z otwartym wnętrzem. Ta minimalistyczna wyspa stworzona z ciemnego, eleganckiego drewna ujmuje minimalistycznym wyglądem i wprowadza do przestrzeni wyjątkowy charakter, jednocześnie nie przytłaczając jej. Dodatkowym atutem tego wnętrza jest długa, prosta ława, stworzona z identycznego surowca, dzięki czemu całość prezentuje się nowocześnie i spójnie.