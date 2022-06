Jakie meble wybrać do małego mieszkania?

Niezaprzeczalnie w każdej sypialni najważniejszym meblem jest łóżko, bez którego nie można się obyć. Może to być zwykły materac na podłodze, proste drewniane łóżko, czy najwyższej klasy materac w otoczeniu kunsztownie wykutej ramy. Jakiekolwiek by nie było, bez łóżka nie możemy mówić o sypialni! Jeżeli chcemy mieć łóżko dwuosobowe, ale przestrzeń nam na mebel o spektakularnie dużych rozmiarach, to jedynym wyjściem jest mebel na wymiar stworzony dla naszych potrzeb, a do tego odpowiednio dobrany materac. W małych sypialniach często upchanie szafy stanowi wyzwanie, jednak jeśli nie mamy garderoby, to musimy się z tym uporać, np. montując szafę z przesuwanymi drzwiami – nie będziemy musieli się obawiać, że obijemy drzwi szafy o meble stojące wokół przy wyciąganiu ulubionej bluzki. Małe pomieszczenia mają to do siebie, że może i wszystko da się w nich zmieścić, ale gorzej z funkcjonalnością mebli – właśnie dlatego należy pomyśleć najpierw o tym w jaki sposób będziemy użytkować dany mebel. Do przechowywania ubrań i dodatków warto wykorzystać wszystkie zakamarki, jak chociaż miejsce pod łóżkiem. Dzięki temu więcej rzeczy uda nam się zmieścić, a pokój będzie wyglądał równie dobrze!