8 rustykalnych kuchni, które musisz zobaczyć!

Z przeszłością bywa tak, że zaczynamy snuć fantazje na jej temat. Jedną z tych fantazji jest styl rustykalny. Z jednej strony odwołuje się do piękna tradycji, ale z drugiej przystosowuje ją do standardów współczesności. Utrzymane w tym stylu kuchnie będą wzbudzać w nas poczucie bliskości z naturą, motywować do gotowania zdrowiej, jednocześnie tworząc przytulną, ciepłą atmosferę podczas rodzinnych spotkań. Kuchnia może stać się sercem domu, wygodnym miejscem do spożywania szybkich śniadań, a nie tylko miejscem przygotowania potraw, jak faktycznie było w przeszłości.

Gotowi na przypływ inspiracji? Ten styl niejednego w sobie rozkochał…