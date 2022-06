20 wizualizacji 3D, które pomogą Ci zaprojektować Twój wymarzony dom

Wizualizacje 3D projektu budynku są w tym momencie czymś oczywistym, ale jeszcze kilka lat temu w zrozumieniu koncepcji architekta pomagał tylko jego rysunek. Obecnie znacznie łatwiej jest wyobrazić sobie, co czeka nas na końcu drogi powstawania naszego domu marzeń… Czy rzeczywiście o to nam chodziło? Wizualizacje 3D są bardzo pomocne, żeby uświadomić sobie, jakich jeszcze zmian należałoby ewentualnie dokonać. Możemy także poprosić naszego profesjonalistę, by przygotował dla nas różne opcje kolorystyczne, czy z wyborem różnych materiałów na elewację fasady.

To właśnie fasadom przyjrzymy się w tym Katalogu Inspiracji. Po przeglądnięciu tych wizualizacji 3D z pewnością zdacie sobie sprawę, jak wielkim ułatwieniem były dla przyszłych mieszkańców zrealizowanych domów w procesie podejmowania decyzji… Niektóre można by wziąć za zdjęcia!