Dom jednorodzinny o wnętrzu, które jest gotowe do skopiowania!

Ceglane mury mają wiele zalet: utrzymują wilgoć i skutecznie zapobiegają stratom ciepła, są ognioodporne, izolują akustycznie. Są energooszczędne i przyjazne dla środowiska, motywują do zdrowego życia w zgodzie z naturą. Do tego wizualnie cegły mają szczególny urok wynikający z faktu, że jest to materiał tradycyjny. W północnych Niemczech nie brak jest ceglanych budynków, cieszą się tam one wyjątkową popularnością.

W dzisiejszym Katalogu Inspiracji chcemy oprowadzić Was po podmiejskim domu właśnie z tamtego regionu. Za projekt odpowiada firma budowlana Haacke. Czas wybrać się za naszą zachodnią granicę…