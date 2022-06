9 niezawodnych sposobów na urządzenie małej i waskiej kuchni!

Nasza mała i wąska kuchnia może stać się też wielofunkcyjną wyspą stanowiącą na przykład jakąś bardziej wewnętrzną część przestrzeni jadalni lub jadalni i salonu. Korzystamy wówczas z komfortu, jaki nam daje jedno wielkie pomieszczenie, które może stanowić zarówno salę przyjęć, miejcse dla zabaw i tańców, spotkań towarzyskich, jak i barek oraz miejsce do sporządzania i spożywania posiłków. Wyspę kuchenną należy wówczas wyposażyć w odpowiedni i pięknie wkomponowany digestor pochłaniający nadmiar woni kuchennych. Dla niektórych dom nadal kojarzy się z ciepłym kominkiem lub piecem. A kto sam jeszcze pamięta smak pieczonego we własnym piecu pieczywa lub lubi stare tradycje, może sobie pozwolić na sporządzenie w kuchni małej piekarni. Połączenie tradycji i nowoczesnej technologii może okazać się korzystnym układem w zagospodarowaniu małej i wąskiej przestrzeni, jaką możemy wydzielić naszej kuchni a jednocześnie nie wykluczyć realizacji naszych marzeń. Jeżeli nie dysponujemy zbyt wielką przestrzenią lub nie planujemy w naszym domu urządzać większych przyjęć, gdyż wolimy je zorganizować w innych lokalach, to wystarczy nam urządzenie naszej małej, wąskiej kuchni w sposób praktyczny, ale równie wielofunkcyjny. Blat kuchenny może pokrywać wszystkie szafki ułożone centralnie wzdłuż pomieszczenia i służyć zarówno do przyrządzania jak i spożywania posiłków. Może stanowić barek lub posłużyć jako szwedzki stół . Chyba że wpadniemy na jeszcze inne mniej lub bardziej szalone, praktyczne czy artystyczne pomysły, co do wykorzystania i urządzenia małej i wąskiej przestrzeni naszej kuchni.