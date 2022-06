7 wspaniałych pomysłów dekoratorskich na 22 m kwadratowych

Przedstawimy Wam dziś, doskonale zaprojektowane dzieło. Jest nim mieszkanie, które ma absolutnie wszystko, czego potrzeba, aby mieć wygodne życie i nie tylko. To maleńkie mieszkanie ma także niepowtarzalny styl i osobowość.

W Paryżu we Francji, projektanci wnętrz Marion Rocher wykonali doskonałą robotę i stworzyli piękną maleńką enklawę, która ma świetny design i wszelkie możliwości i udogodnienia jakie wymaga współczesny styl życia. Na tych kilku metrach użyto aż 7 doskonałych pomysłów dekoratorskich, optymalizujących przestrzeń. Dołączcie do nas aby to wszystko zobaczyć!