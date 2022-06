6 rzeczy, które sprawią, że ściany będą cool!

Tapeta w przestrzeni dziennej to wyjątkowo ozdoba, która potrafi sprawić, że nasz pokój diametralnie zmieni swój wygląd. Są one wprawdzie popularne już od kilkudziesięciu lat, ale dopiero od niedawna zyskały na rozgłosie i popularności. Głównie dzięki niepowtarzalnej kolorystyce oraz obszernej gamie wzorów i faktur jakie są dostępne w każdym sklepie. Największa popularność tapet w Polsce przypada na okres PRL-u kiedy to starano się wykorzystywać niemalże w każdym pomieszczeniu tego typu dekorację. Był to tani, szybki i efektowny sposób na zakamuflowanie niedoskonałości ściany. Dzięki tapecie można było uniknąć kosztownego i pracochłonnego remontu, a brzydkie, obdarte z tynku ściany pokryć tapetą i po kłopocie. Dziś pozycja tapety nieco się zmieniła. Nie jest to już konieczność, bowiem rynek oferuje nam tak szeroki wybór wzorów, faktur, materiałów czy kolorów, że stała się ekskluzywnym dodatkiem do ultranowoczesnych wnętrz. Ceny tapet są bardzo zróżnicowane, bowiem możemy kupić rolkę tapety papierowej już za 20 zł. Jednak warto przy wyborze odpowiedniej okleiny ściennej kierować się nie ceną, a jakością i trwałością danego materiału. Papierowe tapety należą do najmniej trwałych. Szybko ulegają zabrudzeniom, których nie jesteśmy w stanie zmyć, często się przecierają pozostawiając nieatrakcyjną dziurę w ścianie. Nieco droższe są tapety flizelinowo-winylowe, które dostępne są już od 70 zł za rolkę, jednak ich jakość oraz trwałość jest nieporównywalnie lepsza od papierowych. Mogą nam posłużyć nawet przez kilkanaście lat bez konieczności wymiany. Są odporne na zabrudzenia, wystarczy przetrzeć wilgotną ściereczką i po sprawie. Myślę, że dla każdego wybór jest oczywisty.