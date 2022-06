Kuchnia sercem domu – 7 pięknych aranżacji!

Kuchnia to część domu, w której spędzamy bardzo wiele czasu. To właśnie w niej toczy się najczęściej życie rodzinne, jest ona wyjątkowym miejscem gromadzącym domowników, którzy mogą wspólnie przygotowywać posiłki i je konsumować. W niektórych współczesnych rodzinach wspólne posiłki to jedyne momenty dnia, gdy cała rodzina zbiera się razem, zasiada przy stole i rozmawia ze sobą podczas jedzenia, dlatego tak ważne jest dbanie o to, by każdy w domu lubił w niej przebywać i czuł się komfortowo. Atmosferę przytulnej kuchni tworzą nie tylko meble, sprzęty i dekoracje ale również domownicy i ich życzliwy stosunek do siebie. Każda kuchnia powinna być funkcjonalna i bezpieczna dla wszystkich domowników. Gdy w domu przebywają małe dzieci warto zabudować sprzęty tak, by nie zagrażały życiu i zdrowiu milusińskich. Ściągnięcie garnka z gorącym mlekiem czy dotknięcie gorącego piekarnika przez małego smyka może mu przysporzyć wiele niepotrzebnego bólu i stresu. Dobrym rozwiązaniem jest zamontowanie barierki w futrynie drzwi kuchni aby dzieciom ograniczyć dostęp do niebezpiecznej kuchni. Jeśli w domu mieszkają nastolatki, wówczas można wyposażyć kuchnię w telewizję, wygodną sofę, radio itp., dzięki czemu chętniej zostaną one w kuchni dłużej i nie uciekną do swoich pokoi zaraz po skończeniu jedzenia. Jeśli tylko postaramy się by kuchnia była ciepłym i wesołym miejscem, to będzie nam łatwiej zatrzymać w niej rodzinę w pełnym składzie po zakończeniu posiłków, a tym samym przedłużyć te miłe momenty wytchnienia i cieszenia się swoją obecnością w tym jakże zabieganym świecie.

Aranżując kuchnię musimy wziąć pod uwagę wielkość pomieszczenia, które jest dostępne do zagospodarowania oraz jaki typ kuchni preferujemy, otwarty czy zamknięty? Poniżej przedstawiamy kilka przykładowych aranżacji rodzinnych kuchni.