11 sensacyjnych pomysłów na nowoczesny ogród zimowy!

Jeśli mowa o stworzeniu indywidualnego i oryginalnego ogródka zimowego, to z pewnością musi być on widoczny. Przedstawiony na zdjęciu pomysł jest podobny do wcześniej zaprezentowanej zielonej ściany w kuchni, z tą różnicą, że tym razem wykonano go na większą skalę i składa się z bardziej obszernych roślin. Bez względu na to, jaką ścianę domu wybierzemy, króluje zasada: większe jest lepsze. Taka aranżacja będzie najlepiej się prezentować w większym metrażowo pokoju, który nie zostanie przez nią przytłoczony. Jeśli tylko dobrze rozplanujecie pionowy ogródek zimowy to zapewne wzmocni on i podkreśli styl pokoju.