Ekscytująca rozbudowa starego domu!

Bliźniak, o którym mowa, został zbudowany w latach dwudziestych ubiegłego stulecia. Nowoczesny i stylowy, będący spełnieniem marzeń niejednej osoby, zapewnia swoim domownikom zarówno wiele przestrzeni do codziennego funkcjonowania, jak i bezcenny komfort oraz kameralną atmosferę. Ostatniej jego przebudowy podjęła się firma 3S Architects and Designers. W wyniku całego przedsięwzięcia posiadłość została gruntownie wyremontowana, salon rozszerzony, a w dachu pojawiły się nowe świetliki. Znacząco zmieniono również typowy dla minionej epoki układ budynku charakteryzujący się zamkniętymi i ograniczonymi pomieszczeniami, do których wpadało niewiele naturalnego światła. Podczas przebudowy duży nacisk położono na wystrój wnętrza, ale nie zapomniano także o idei zrównoważonego rozwoju, a co za tym idzie w nowej konstrukcji uwzględniono liczne zielone rozwiązania i systemy energii odnawialnej.