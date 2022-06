8 innowacyjnych pomysłów na przechowywanie!

W mieszkaniach, które mają schody, niemalże grzechem jest niewykorzystanie wolnej przestrzeni znajdującej się pod nimi. Właśnie to miejsce idealnie nadaje się na schowek do przechowywania odzieży, butów czy sprzętu sportowego. Jednak wybudowanie profesjonalnego schowka wymaga niejednokrotnie niemałych nakładów finansowych i czasowych. Fachowiec musi wcześniej zaplanować i dopracować całą konstrukcję tak, by szuflady w stopniach nie opadały i nie rysowały podłogi, nie szurały i nie reagowały na wilgoć deformując się. Taki schowek musi być wykonany bardzo solidnie, ale za to estetycznie zabudowany może stanowić ładną ozdobę wnętrza pokoju. Półki, kosze czy szuflady w takich schowkach pozwolą nam uporządkować i posegregować rzeczy. Schowek wybudowany z tego samego materiału, co schody, może przy odrobinie aranżacji stać się niemalże niewidoczny dla oczu. Nieraz stosuje się w nich drzwiczki i szuflady otwierane na dotyk, a czasem można spotkać takie, które są aranżowane jako duże lustro. Jeśli jednak nie chcemy podejmować się kosztownego zabudowania przestrzeni pod schodami, to przy odrobinie dobrych chęci i pomysłowości możemy także to zrobić na własną rękę, możemy np. postawić jakąś komódkę pod schodami, wieszak na ubrania, pudełka, zamontować dodatkowe półki, umieścić szafkę na buty itp. Sposobów jest naprawdę mnóstwo, czasem wystarczy poszukać inspiracji na portalach typu Homify.