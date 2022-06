10 fantastycznych sposobów na zazielenienie małej powierzchni

Jeżeli rozważamy zainstalowanie skrzynek kwiatowych w małych pomieszczeniach – ściany są naszymi sprzymierzeńcami. Wystarczy, że z pomocą lub samodzielnie wykonamy kwietnik podobny do tego na zdjęciu, będący w stanie pomieścić dużą liczbę roślin. Jednak zanim posadzimy pierwsze kwiaty, weźmy pod uwagę ich okresy wegetacyjne oraz to, w jaki sposób nowa konstrukcja może wpłynąć na ścianę, do której zostanie przytwierdzona. Wokół roślin gromadzi się dużo wilgoci, która może niestety doprowadzić do uszkodzenia ściany.