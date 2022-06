Najlepsze pomysły na ciekawe dekoracje okien!

Piękne udekorowanie okna wbrew pozorom wcale nie jest tak prostą sprawą, można to zrobić na tysiące sposobów. Jednym z wyznaczników jest funkcja, jaką ma spełniać okno oraz w jakim pokoju się ono znajduje, z pewnością inaczej urządzimy okno w kuchni, a inaczej w salonie. Różnorodność dostępnych form, materiałów i stylów otwiera przed nami nieskończoną ilość możliwości, dlatego nie musimy się obawiać, że nie znajdziemy niczego, co by nam się spodobało. Na wstępie należy sprecyzować, do jakiego pokoju potrzebne są nowe dekoracje, tak by móc dobrać takie, które będą pasowały do całokształtu wystroju pomieszczenia. Choć klasyką wystroju okna jest biała firanka z kolorowymi zasłonami, obecnie wiele nowoczesnych kobiet odchodzi od tego stereotypu i decyduje się na wybór nowych trendów w aranżacji okien. Dziś nie ma jednego wzorca na wystrój okna, we współczesnych mieszkaniach można spotkać niezwykle oryginalne, nietypowe i kreatywne aranżacje.