13 projektów wejść, które będą wspaniale wyglądać w małych domach

Łączenie kolorów przy wejściu do domu, zwłaszcza małego domu, pomoże nam wprowadzić trochę głębi i dynamiki, bez popadania w przesadę; to właśnie dlatego wybór mocnych kolorów, jak odcienie niebieskiego w połączeniu z białą ramą i metalowymi żaluzjami na drugim planie zapewnia prywatność, ale pozwala również uwolnić trochę ciepłego oświetlenia z wewnątrz, co bardzo zachęca nas, by zapukać do drzwi.