40 świetnych pomysłów aby zaplanować małą kuchnię

My, w homify już wiemy, że wielu naszych czytelników kocha wskazówki jak zaplanować małe przestrzenie, więc nasi specjaliści tworzą wiele takich projektów. Nic dziwnego, że temat zawsze przyciąga zainteresowanie, skoro przestrzenie mieszkalne w dużych miastach są coraz mniejsze. Jednym z najbardziej aktywnych pomieszczeń w domu, wymagającym sporo wygody i komfortu w naszej codzienności jest kuchnia. Kiedy jest ona niewielka, to wymaga dużo łamania głowy i planowania aby stworzyć nowoczesne i funkcjonalne rozwiązania. Oczywiście, trzeba się zastanawiać na co, w szczególności, zwrócić uwagę. Oto kilka porad:

Planując naszą kuchnię musimy wziąć pod uwagę wiele aspektów. W małym pomieszczeniu, oświetlenie jest ważnym wymogiem i jest bezpośrednio związana z kolorystyką. Ciemne kolory tworzą ciepłe pomieszczenie, ale trzeba bardziej wyszukanego oświetlenia, aby zapobiec pomniejszeniu przestrzeni. Organizacja ma ogromne znaczenie, ponieważ chaotyczna kuchnia jest niepraktyczna, a nawet może być stresująca, w czasie gotowania, więc warto usystematyzować miejsce każdego obiektu.

Pojawia się również myślenie o wszystkich akcesoriach i przyborach, które są potrzebne. Dla miłośników jedzenia może to być sporym wyzwaniem, ponieważ posiadają oni tak wiele urządzeń i często lubią mieć je w zasięgu wzroku. Inteligentne systemy szaf, szuflad, szafek i półek są niezbędne.

Odwiedźcie razem z nami 40 małych kuchni, które są doskonale zaplanowane i rozwiązane przez naszych architektów wnętrz, aby zobaczyć, że każde środowisko ma ogromny potencjał, niezależnie od wielkości. Zapraszamy!