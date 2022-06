Malowniczy, czerwony dom na wsi

Oszczędna prostota, perfekcyjnie rozplanowany układ pomieszczeń i duże przeszklenia, dzięki którym wnętrza oddychają światłem to tylko niektóre atuty tego domu. Czerwony dom, to także niezwykła funkcjonalność i wygoda – uniwersalna forma na rzucie prostokąta pozwala na czysty podział stref i zapewnia domownikom codzienną wygodę użytkowania. Przedstawimy Wam dowód na to, że budując nowocześnie, nie trzeba wyrzekać się przywiązania do tradycji i odgradzać się od natury.

Nowy trend w budownictwie to domy -stodoły. Mają wiele zalet, sporo uroku i idealnie pasują do malowniczych krajobrazów wsi. Projekt Palouse Residence architektów z Uptic Studios zachwyci Was z każdej strony, naśladuje uroki i styl, typowej, starodawnej, angielskiej stodoły. Przekonajcie się!