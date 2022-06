6 pomysłów na małą łazienkę, dzięki którym będzie wyglądała ładniej

Współcześnie mieszkanie w niewielkich domach czy mieszkaniach jest normą. Oznacza to, że środowisko mieszkaniowe każdego z nas jest mniejsze i ograniczone pod względem metrażu. Dotyczy to także łazienek, pomieszczeń istotnych zarówno pod względem praktycznym, jak i estetycznym. W tym Katalogu Inspiracji pokażemy Wam sześć projektów małych łazienek, które mogą zainspirować Was do aranżacji własnych. Udowadniają one, że niezwykle istotne jest dobranie odpowiedniego stylu dekoracji, wybór dopasowanych mebli oraz zastosowanie trików i rozwiązań aranżacyjnych pozwalających zaoszczędzić przestrzeń. Spójrzcie sami, jak ciekawie urządzić mała łazienkę!