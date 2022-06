Jak dobierać meble do przedpokoju i korytarza?

Jeśli lubicie ozdobne i wyszukane dekoracje, na pewno przypadnie Wam do gustu nasza ostatnia dzisiejsza propozycja. Jest to przykład na to, że komplety nie wyszły jeszcze z mody. Pasująca do siebie rama lustra i elegancka komoda, nadadzą się idealnie do eleganckich i szykownych wnętrz. Pamiętajcie, że decydując się na taki styl, warto zachować jego ciągłość w wystroju reszty pomieszczeń i wybrać stonowane dodatki- takie jak na przykład klasyczna lampa z białym abażurem.

