7 nowoczesnych kuchni dla różnych typów osobowości

Romantycy podczas gotowania zazwyczaj starają się doskonale udekorować swoje dania tak, by nie tylko smakowały innym domownikom, ale również cieszyły ich wzrok. Są to osoby niesamowicie wrażliwe dla których estetyka odgrywa niemałą rolę. Mają tendencje do bujania w obłokach, dlatego do ich kuchni dobrze jest wprowadzić odrobinę pastelowych odcieni. Nasi architekci postawili na fiolet, który sprzyja kontemplacji. Ponadto to właśnie ta barwa niezwykle pozytywnie wpływa na nastrój oraz emocje, a także pomaga się wyciszyć i uspokoić.