Top 10 wrzesień 2016 – najlepsze domy rodzinne miesiąca!

’Dom, który dzisiaj obejrzymy, to pierwsze własne lokum mieszkaniowe pary młodych prawników z Argentyny. Przyszli oni do pracowni architektów z głowami pełnymi pomysłów dotyczących ich pierwszego własnego gniazdka- miało być nowoczesne, wygodne, stylowe i, co najważniejsze, wybudowane po kosztach. Inwestorom udało się dostać do narodowego programu, dofinansowującego budowę współczesnych domów. Wykorzystali także zgromadzone przez siebie oszczędności, nie rozbijając zatem banku i nie zadłużając się na długie lata. Dom spełnia nie tylko oczekiwania inwestorów, ale także zdobywa najwyższe oceny w świecie architektury- wyrafinowany, minimalistyczny design łączy się z funkcjonalnością i wygodą mieszkania. Przekonajcie się sami na: Idealny dom za zaledwie 205.000 złotych!’